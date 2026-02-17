В столице выпустили тематическую "Тройку" к 95-летию системы городского теплоснабжения

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В столице появилась тематическая карта "Тройка" в честь 95-летия системы теплоснабжения Москвы, сообщила пресс-служба Дептранса.

Карту выпустили совместно с Московской объединенной энергетической компанией. По словам заммэра Максима Ликсутова, оформление "Тройки" напомнит пассажирам о важности работы теплоэнергетиков, обеспечивающих комфорт миллионов жителей города.

"Поздравляем специалистов отрасли с юбилеем", – сообщил Ликсутов.

Купить тематическую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на популярных маркетплейсах.

Ранее в столице выпустили тематическую карту "Тройка" и билет "Единый", посвященные Самарской области. Приобрести новый "Единый" пассажиры могут в кассах и автоматах на всех станциях метрополитена. "Тройка" доступна на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро, а также на маркетплейсах.

