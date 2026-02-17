Форма поиска по сайту

17 февраля, 14:03

Город

Городские службы Москвы организовали работы по вывозу снега с улично-дорожной сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы вывозят снег с улично-дорожной сети и проводят работы по роторной переброске. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Выполняется очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – подчеркнул он.

Как отметил вице-мэр, в Московском регионе сохраняются сложные погодные условия, поэтому столичные службы задействованы в усиленном режиме. В городе организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

При выпадении осадков специалисты проводят сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. На особом контроле находится функционирование систем жизнеобеспечения столицы. В связи с похолоданием была скорректирована работа системы теплоснабжения.

Более того, в Москве было усилено патрулирование рек и водоемов. Особое внимание уделяется местам несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли. Всего в работах задействовано более 25 судов на воздушной подушке.

Высота снежного покрова в центре Москвы составила 52 сантиметра. За сутки сугробы выросли на 5 сантиметров. На ВДНХ, в частности, снега прибавилось на 2 сантиметра. Самые высокие сугробы лежат в подмосковном поселке Черусти, они достигают 78 сантиметров.

Толщина ледяного покрова на Москве-реке составила до 25 сантиметров

городпогодаЖКХ

