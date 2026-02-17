Форма поиска по сайту

17 февраля, 14:30

Город

В Москве наградили лауреатов премии в области обеспечения безопасности

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Церемония вручения наград выдающимся сотрудникам органов безопасности прошла в Мраморном зале столичной мэрии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Награды в преддверии Дня защитника Отечества вручил заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Всего лауреатами стали 27 горожан.

Среди награжденных – офицеры главного управления министерства внутренних дел по Москве, работники управления на транспорте министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу, сотрудники столичных управлений Следственного комитета РФ и Федеральной службы исполнения наказаний, офицеры московского управления уголовного розыска, а также иных правоохранительных и силовых ведомств.

Выдающихся москвичей наградили за высокую результативность в служебной деятельности, вклад в поддержание общественной безопасности, участие в расследовании особо важных дел, а также за укрепление правопорядка и законности в городе.

Ранее Горбенко вручил премии Москвы 2025 года в области физкультуры и спорта. Награды получили 17 тренеров, спортсменов и функционеров, развивающих и популяризирующих спорт в столице. Мероприятие было призвано напомнить о прошлых заслугах и стимулировать работу по развитию спорта в городе.

