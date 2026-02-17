Новый участник московской ярмарки в Кузьминках представил пасту ручной работы

Фото: depositphotos/5PH

На столичной ярмарке в Кузьминках открылось кафе с пастой ручной работы по авторским рецептам. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва".

Владелица кафе изготавливает пасту уже более 10 лет. У нее есть свое производство в Подмосковье. Посетители ее заведения могут попробовать самую разную пасту, равиоли и лазанью, а также приобрести полуфабрикаты, чтобы приготовить блюдо дома самостоятельно.

Новая участница ярмарки отметила, что паста является очень универсальным блюдом: она может добавляться в супы, быть гарниром, отдельным блюдом и даже десертом.

Производство включает как ручную работу, так и автоматизированные процессы. Например, равиоли полностью делают вручную. Все соусы также готовятся на месте. Специалисты находят хорошие сочетания, а сама паста делается пористой, чтобы впитать в себя вкус добавок.

В меню можно найти сливочные соусы с белыми грибами и креветками, а также варианты из томатов с острым перцем. Некоторые блюда имеют и веганскую версию – с начинками из овощей и без добавления яиц.

"Мы придерживаемся классической рецептуры – используем муку из твердых сортов пшеницы и яйца или только желток. За счет этого паста получается насыщенного кремового цвета", – поделилась владелица кафе.

Чтобы сделать пасту цветной, используются натуральные добавки: свекла, шпинат, чернила каракатицы. Все представленные варианты можно попробовать на месте или купить домой.

На ярмарках Москвы представлены фермерские продукты из более чем 40 российских регионов. Поставщики гарантируют свежесть продукции, а перед отправкой на прилавок товары проверяет столичная государственная ветеринарная служба. Всего в 2025 году около 8,5 миллиона посетителей приобрели там свыше 16 тысяч тонн продуктов.

Места на ярмарках участники могут получить бесплатно. Павильоны располагаются у станций метро и в других многолюдных местах, что обеспечивает большой поток посетителей. Там есть системы вентиляции, отопления и видеонаблюдения, а также холодильники и торговое оборудование.

Столичные ярмарки готовы к сотрудничеству с регионами. Это дает возможность локальным производителям заявить о себе, а также привлекает туристов.

Ранее на московских межрегиональных ярмарках появились редкие виды варенья из грецкого ореха, сосновых шишек, лепестков роз и липового цвета. В процессе их приготовления не используются загустители и вода: ягоды перерабатывают непосредственно в местах сбора, где проходит полный цикл от заготовки сырья до варки и фасовки.

