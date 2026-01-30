Варенье из орехов и сосновых шишек представили на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На московских межрегиональных ярмарках этой зимой представлены не только привычные ягодные заготовки, но и редкие виды варенья из грецкого ореха, сосновых шишек, лепестков роз и липового цвета. Об этом рассказали на портале мэра и правительства столицы.

В материале отметили, что с наступлением холодов варенье традиционно становится одним из самых востребованных сезонных продуктов. Несмотря на термическую обработку, оно сохраняет насыщенный вкус и часть полезных веществ.

При этом состав витаминов и микроэлементов зависит от используемых плодов и ягод. Например, малиновое варенье известно своими противовоспалительными свойствами, а лакомство из сосновых шишек часто выбирают за его благоприятное воздействие на дыхательную систему.

На прилавках столичных ярмарок можно найти классические варианты клубничного, сливового, черничного или брусничного варенья и более редкие вкусы. Также представлены десерты из морошки, шелковицы, голубики, кизила и инжира, а также необычные сочетания ягод с травами и почками деревьев.

Широкий выбор представлен на ярмарке в проезде Березовой Рощи, где продают варенье из белой черешни, грецкого ореха, кизила, инжира и шелковицы. У станции метро "Некрасовка" и на Старокачаловской улице можно приобрести заготовки из черники, морошки и клюквы со смородиной, а также брусники с сосновыми почками, привезенные из Карелии.

Примечательно, что в процессе приготовления не используются загустители и вода: ягоды перерабатывают непосредственно в местах сбора, где проходит полный цикл от заготовки сырья до варки и фасовки.

Продукция из Вологодской области представлена на ярмарке на Челябинской улице. На этой локации покупатели могут приобрести малиновое, брусничное и вишневое варенье. Малиновое лакомство из Калужской области можно найти на Городецкой улице. Его традиционно подают к чаю, используют для выпечки и добавляют в горячие напитки в сезон простуд.

Также необычным вкусом обладает варенье из молодых сосновых шишек, которое продается на Семеновской площади и в сквере на улице Хачатуряна.

Благодаря особой технологии приготовления сироп приобретает густую текстуру и насыщенный хвойный аромат. Рядом на прилавках можно найти ягодные варианты из голубики, ежевики и черной смородины, которые пользуются стабильным спросом у посетителей ярмарок.

