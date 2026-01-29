Программу о географии и культуре РФ покажут на "Матрешке Москвы" в парке "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Программу "Россия объединяет", которая расскажет о культуре и географии страны, с 1 февраля будут демонстрировать на цифровой достопримечательности "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье". Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В прошлом году Сергей Собянин сообщил об открытии новой цифровой достопримечательности "Матрешка Москвы" в самом центре столицы, аналогов которой в мире нет. Благодаря ей гости парка увидели уже более 40 уникальных сюжетов о достижениях Москвы, о других регионах и их традициях", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

Горожанам и гостям столицы при помощи кинетической инсталляции покажут символы народов России, достопримечательности Казани, обитателей Северного моря, цифровое северное сияние, горные пики Кавказа и многое другое.

Показы проходят каждый день, кроме понедельника. Со вторника по пятницу, в воскресенье и 23 февраля программу можно увидеть в 18:00, 19:00 и 20:00. По субботам ее показывают в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Зимой в Москве проходит множество мероприятий, но некоторые уникальные выставки завершают свою работу. В частности, до 1 февраля у жителей и гостей столицы есть возможность посетить выставку "Образ Москвы в русском искусстве" в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. Там можно увидеть 104 картины, а также 11 скульптур из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

