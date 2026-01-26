Москвичам рассказали о пяти выставках, которые стоит посетить в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зимой в Москве проходит множество мероприятий, включая уникальные выставки, некоторые из которых работают только до конца месяца. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

До 1 февраля у жителей и гостей столицы есть возможность посетить выставку "Образ Москвы в русском искусстве" в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ по адресу проспект Мира 119, строение 1.

Там можно увидеть 104 картины, а также 11 скульптур из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Всего на выставке представлено 4 раздела, которые посвящены разным периодам истории города. Среди работ – иконопись Андрея Рублева, произведения Исаака Бродского, Василия Сурикова, Валентина Серова, Ильи Репина, Аполлинария Васнецова, Бориса Рыбченкова. Подробнее по ссылке.

Двери выставки "Магия блеска. Стразы и граненая сталь XVIII – начала XIX века" открыты до 2 февраля. Государственный исторический музей демонстрирует самые разные украшения по адресу Красная площадь, дом 1.

Там представлены около 250 предметов, которые до этого не показывали широкой аудитории. Среди них часы, кольца, серьги, веера, медальоны, кресты, шкатулки, иконы, подсвечники, пуговицы, броши и многое другое. Подробнее по ссылке.

"Открытое хранение. Печи и изразцы" и "Керамика. Новые поступления" ждут гостей до 1 февраля в усадьбе Измайлово по адресу городок имени Баумана, дом 2, строение 4.

Представленная коллекция изразцов одна из самых больших в стране. На выставке есть экспонаты XVII – начала XX веков, что позволяет увидеть, как со временем менялись стиль и структура архитектурной керамики.

Кроме того, там можно посмотреть и на самые разные изделия из керамики XVII столетия. Присутствуют на выставке в том числе керамические иконы, которые привезли из объединенного музея-заповедника. Считается, что их автором является Степан Иванов "Полубес". На них изображены 4 Евангелиста из собора Данилова монастыря и евангелист Матфей из храма святого Стефана за Яузой. Среди изделий XVIII века – печные расписные изразцы. Подробнее по ссылке.

Только до 29 января у всех желающих есть возможность посетить выставку номинантов VI Московской арт-премии в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье" по адресу улица Варварка, дом 6, строение 1.

В разделе "Изобразительное искусство и архитектура" можно видеть выставку Антона Беликова и Светланы Чепровой "И увидел я новое небо и новую землю", ретроспективу Игоря Шелковского "Небесный город", выставку "Свояси. Путь современного искусства", V триеннале текстильного искусства "Многообразие связей", проекты Музея Москвы и выставку Николая Полисского "Электроарт". В основе лежат столичные фактуры разных времен, включая дерево и бетон. Подробнее по ссылке.

До 31 января работает мультисенсорная выставка "Морфогенез. Третья природа" павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" по адресу проспект Мира, дом 119, строение 29.

Экспозиция представляет взаимодействие природы и творчества. Художники изобразили появление и изменение форм на стыке биологии и искусства. Там можно увидеть, что любая форма всегда движется: тело, культурный код, искусственный интеллект. В экспозицию включены более тысячи разных растений, земноводных и насекомых. Подробнее по ссылке.

Ранее стало известно, что 17 февраля в Музее Москвы откроется вставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине", которая погрузит гостей в атмосферу китайского Нового года. Среди экспонатов будет представлен набор из 12 зодиакальных глиняных фигурок эпохи династии Тан, изделия из золота и бронзы периода династии Мин, новогодние картины Запретного города и другое.

