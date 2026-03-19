Песков назвал проукраинским решение суда Варшавы об экстрадиции археолога Бутягина

Фото: kremlin.ru

Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины является "чрезвычайно проукраинским", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский", – подчеркнул он.

Песков также отметил, что Москва будет делать все возможное, чтобы помочь в защите законных интересов Бутягина. Эта работа "будет делаться".

Польские спецслужбы задержали Бутягина в декабре 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму и грозило до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина. Сам археолог заявлял в польском суде, что его выдача Украине представляет угрозу жизни, поскольку он является гражданином России.

Несмотря на это, суд в Польше принял решение об экстрадиции археолога на Украину. Его защита собирается обжаловать данное решение. Отмечалось, что суд проигнорировал отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным. Также ничем не подтверждена сумма ущерба.

