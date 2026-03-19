19 марта, 13:16

Политика

Песков назвал проукраинским решение суда Варшавы об экстрадиции археолога Бутягина

Фото: kremlin.ru

Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины является "чрезвычайно проукраинским", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский", – подчеркнул он.

Песков также отметил, что Москва будет делать все возможное, чтобы помочь в защите законных интересов Бутягина. Эта работа "будет делаться".

Польские спецслужбы задержали Бутягина в декабре 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму и грозило до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина. Сам археолог заявлял в польском суде, что его выдача Украине представляет угрозу жизни, поскольку он является гражданином России.

Несмотря на это, суд в Польше принял решение об экстрадиции археолога на Украину. Его защита собирается обжаловать данное решение. Отмечалось, что суд проигнорировал отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным. Также ничем не подтверждена сумма ущерба.

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

