МИД РФ выразил протест послу Польши из-за задержания археолога Бутягина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России, где ему заявили решительный протест из-за задержания российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Польскому дипломату указали, что обвинения против археолога со стороны Украины абсурдны и связаны с его научной деятельностью в Крыму. Также в МИД напомнили, что украинский запрос по линии Интерпола не был реализован, а сам Бутягин незадолго до ареста в Польше посетил ряд европейских стран.

Кроме того, археолог занимается исследованиями уже несколько десятилетий и всегда получал необходимые разрешения от соответствующих органов, включая период до 2014 года. Все найденные находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник.

"Российская Федерация требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима", – говорится в сообщении МИД.

Археолога арестовали в Польше по запросу Украины в декабре 2025 года. Ему предъявили обвинение в уничтожении культурного наследия во время раскопок в Крыму. Известно, что польские правоохранители ожидают запроса от Киева на его экстрадицию. На Украине ему грозит до 10 лет лишения свободы.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала Польшу о последствиях в связи с арестом археолога. Она расценила действия силовиков как политизированную акцию и выразила надежду на то, что в Варшаве осознают всю абсурдность обвинений.

