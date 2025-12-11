В Кремле заявили, что Москва защитит интересы задержанного в Польше археолога

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет защищать по дипломатическим каналам интересы задержанного в Польше российского археолога и сотрудника "Эрмитажа" Александра Бутягина.

По словам пресс-секретаря президента РФ, основная задача на данный момент – добиться освобождения археолога.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что в Польше осознают абсурдность обвинений, выдвинутых в отношении Бутягина. По ее словам, такие "политизированные акции" не останутся без ответа.

Захарова также рассказала, что представители посольства РФ в Варшаве посетили археолога и находятся в контакте с его правозащитником.

Спецслужбы Польши задержали Бутягина по запросу Украины на прошлой неделе. По предварительным данным, археологу предъявлено обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время Бутягин арестован. Адвокат ученого уже подал жалобу на решение суда о его аресте. В свою очередь, польские правоохранители ожидают запроса Украины на экстрадицию археолога. Известно, что он был приглашен на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Прагу, Амстердам, Варшаву и Белград.

