Юрист Воропаев: красные приборы на передней части авто могут привести к лишению прав

Фото: 123RF.com/piccante

Любые красные световые приборы, в том числе в качестве новогодних украшений, на передней части машины могут привести к лишению прав на срок от 6 месяцев до 1 года. Об этом Москве 24 рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Он уточнил, что об этом говорится в статье об управлении транспортным средством при наличии неисправностей.

"Дело в том, что расположенные таким образом огни нарушают техническое восприятие транспортного средства, а значит, могут ввести в заблуждение других участников дорожного движения и создать аварийную ситуацию", – пояснил Воропаев.

По словам эксперта, красные сигналы должны быть расположены на задней части автомобиля, а белые и желтые – на передней. При этом на передней части лучше совсем не размещать лишние световые приборы.

Воропаев добавил, что можно лишиться прав в том случае, если гирлянда или другое новогоднее украшение закрывают регистрационный знак.

"Это могут приравнять к использованию материала, препятствующего идентификации номера. В этом случае на первый раз предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев", – добавил он.

Нарушением могут признать наличие любых посторонних предметов, закрывающих обзор водителю.

"Поэтому не стоит вешать на лобовое или заднее стекло наклейки с Дедом Морозом, снежинки и так далее. За это могут оштрафовать на 500 рублей", – заключил эксперт.

Кроме того, размещение новогодних гирлянд на внешней стороне окон многоквартирных домов также может привести к штрафу до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности.

Для украшения фасадов необходимо предварительное согласие собственников жилья. Использование гирлянд, не предназначенных для круглосуточной работы, без присмотра формально запрещено, предупреждал юрист Михаил Салкин.