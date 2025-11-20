Юрист Поздняков: украшение машин гирляндами может грозить штрафом до 500 рублей

Фото: 123RF.com/zabroda

Предупреждение или штраф в размере 500 рублей грозит водителю в случае, если гирлянда, установленная на лобовом стекле, боковых окнах или зеркалах заднего вида, ухудшает видимость на дорогах. Об этом сообщает RT со ссылкой на юриста и директора департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова.

Эксперт напомнил, что в российском законе нет требований, которые запрещали бы украшать машину гирляндами. Однако для автомобилистов все же существуют ограничения по способу и месту размещения таких конструкций.

По словам Позднякова, водителям важно соблюдать главное правило при украшении машины – обеспечить себе и другим безопасность на дороге. В связи с этим автомобилистам необходимо убедиться, что гирлянда не мешает обзору и работе систем транспортного средства, в том числе дворников.

В частности, гирлянды не должны мешать работе осветительных приборов, например перекрывать фары или формировать иллюзию включения сигналов поворота. В случае нарушения требования к световым приборам собственнику машины может грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Помимо этого, установка украшений красного цвета на передней части машины или белого цвета на задней части может трактоваться как нарушение. За это автомобилисту грозит лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до года. В случае если гирлянда будет схожа с спецсигналами служб, срок увеличится от года до 2 лет.

Кроме того, в случае если украшения мешают определить госномера водителя, владельцу транспортного средства грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

"Таким образом, украсить автомобиль гирляндами для праздника возможно, но делать это нужно очень аккуратно. Помните, что безопасность и соответствие закону важнее любого украшения", – заключила юрист.

Размещение новогодних гирлянд на внешней стороне окон многоквартирных домов также может привести к штрафу до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности.

По словам юриста Михаила Салкина, для украшения фасадов необходимо предварительное согласие собственников жилья. Также эксперт уточнил, что использование гирлянд, не предназначенных для круглосуточной работы, без присмотра формально запрещено. При этом внутри квартиры жильцы вправе размещать украшения по своему усмотрению.

