Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 08:46

Транспорт
Главная / Новости /

Юрист Поздняков: украшение машин гирляндами может грозить штрафом до 500 рублей

В Роскачестве объяснили, оштрафуют ли за украшение авто гирляндой к Новому году

Фото: 123RF.com/zabroda

Предупреждение или штраф в размере 500 рублей грозит водителю в случае, если гирлянда, установленная на лобовом стекле, боковых окнах или зеркалах заднего вида, ухудшает видимость на дорогах. Об этом сообщает RT со ссылкой на юриста и директора департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова.

Эксперт напомнил, что в российском законе нет требований, которые запрещали бы украшать машину гирляндами. Однако для автомобилистов все же существуют ограничения по способу и месту размещения таких конструкций.

По словам Позднякова, водителям важно соблюдать главное правило при украшении машины – обеспечить себе и другим безопасность на дороге. В связи с этим автомобилистам необходимо убедиться, что гирлянда не мешает обзору и работе систем транспортного средства, в том числе дворников.

В частности, гирлянды не должны мешать работе осветительных приборов, например перекрывать фары или формировать иллюзию включения сигналов поворота. В случае нарушения требования к световым приборам собственнику машины может грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Помимо этого, установка украшений красного цвета на передней части машины или белого цвета на задней части может трактоваться как нарушение. За это автомобилисту грозит лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до года. В случае если гирлянда будет схожа с спецсигналами служб, срок увеличится от года до 2 лет.

Кроме того, в случае если украшения мешают определить госномера водителя, владельцу транспортного средства грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

"Таким образом, украсить автомобиль гирляндами для праздника возможно, но делать это нужно очень аккуратно. Помните, что безопасность и соответствие закону важнее любого украшения", – заключила юрист.

Размещение новогодних гирлянд на внешней стороне окон многоквартирных домов также может привести к штрафу до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности.

По словам юриста Михаила Салкина, для украшения фасадов необходимо предварительное согласие собственников жилья. Также эксперт уточнил, что использование гирлянд, не предназначенных для круглосуточной работы, без присмотра формально запрещено. При этом внутри квартиры жильцы вправе размещать украшения по своему усмотрению.

Россияне могут получить штрафы за гирлянды на окне

Читайте также


транспортавто

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика