В Роскачестве рассказали, как вернуть в магазин гирлянды и елочные украшения

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Елочные украшения, гирлянды и даже сами искусственные елки можно сдать обратно в магазин при условии, что они сохранили свой товарный вид. Сделать это можно даже без чека и коробки. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Роскачество.

В организации пояснили, что эти товары не относятся к категории "невозвратных", поэтому продавец должен принять его обратно. Однако, важно сохранить фабричные ярлыки, пломбы, а также товарный вид. При этом наличие чека и коробки может быть необязательным.

Доказательствами приобретения товара являются фотографии или ксерокопии товарных чеков, электронные чеки и штрих-коды на упаковках. Важно также соблюдать сроки возврата товара. Для розничных магазинов – 14 дней, для онлайн-маркетплейсов – 7 дней. Продавец должен вернуть деньги наличными или на карту.

Если товар неисправен, то важно помнить о гарантийных сроках. За это время можно вернуть неисправный товар, требовать замены товара и компенсации расходов на ремонт своими силами. А если продавец отказывается это сделать, то можно обратиться в суд, приложив все чеки, результаты экспертизы, фото и видео.

В Роскачестве напомнили, что в любом случае перед покупкой важно внимательно осмотреть товар, а также не бояться задавать продавцам вопросы.

Ранее сообщалось, что Роскачество разработало проект стандарта на набор для новорожденных, который региональные власти дарят родителям. В подарок могут входить детские вещи и аксессуары, а также предметы ухода за малышами от нуля до шести месяцев.