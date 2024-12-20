"Зима в Москве": 270 елочных базаров открылись в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Елочные базары открылись в каждом из 11 округов столицы 20 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Они будут работать до 31 декабря включительно.

Всего в городе доступно 270 официальных площадок, где можно приобрести отечественные ели из Пермского края, Кировской области и Башкирии, а также импортные пихты, сосны и лапник. Также там продают новогодние игрушки и украшения, световые гирлянды и подставки для деревьев.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что официальные елочные базары можно узнать по единому внешнему виду. Их дизайн утвердили еще в 2015. Конструкции состоят из типовых модулей – это металлический каркас, внешняя сторона которого облицована деревянными рейками.

Больше всего точке по продаже хвойных деревьев находится в Юго-западном административном округе – 46. Для официальной продажи елей предпринимателям нужно было принять участие в аукционе на инвестиционном портале Москвы или подать заявку на размещение нестационарного торгового объекта вида "Елочный базар" при магазине.

16 декабря в Москве стартовала акция "Операция "Ель". Она направлена против незаконной вырубки хвойных деревьев. Акция продлится до 31 декабря. Перед наступающим 2025 годом государственные инспекторы департамента природопользования перешли на усиленный режим патрулирования особо охраняемых природных территорий. Инспекторы проводят пешие обходы, а также используют спецтехнику для пресечения незаконной вырубки хвойных деревьев.

Москвичам напомнили, что самовольная вырубка деревьев в городе запрещена законом. В прошлом году инспекторы провели более 1,2 тысячи рейдов и не выявили случаев нарушений на особо охраняемых природных территориях столицы.