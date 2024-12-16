Ежегодная акция "Операция "Ель" стартовала в Москве

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В Москве стартовала акция "Операция "Ель". Она направлена против незаконной вырубки хвойных деревьев, сообщается в телеграм-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Акция продлится до 31 декабря.

"Перед наступающим 2025 годом государственные инспекторы департамента природопользования перешли на усиленный режим патрулирования особо охраняемых природных территорий. Инспекторы проводят пешие обходы, а также используют спецтехнику для пресечения незаконной вырубки хвойных деревьев. Патрулирование осуществляется как в дневное, так и вечернее время", – говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что самовольная вырубка деревьев в городе запрещена законом. В прошлом году инспекторы провели более 1,2 тысячи рейдов и не выявили случаев нарушений на особо охраняемых природных территориях столицы.

Некоторые елочные базары начнут работать в Москве 15 декабря. Однако основная часть из них откроется 20 декабря.

Эксперты, в свою очередь, предупреждают, что живая новогодняя елка в доме может быть опасной. В дереве могут зимовать различные насекомые, которые в тепле квартиры начнут размножаться. Также на елке может быть плесень, которая начнет развиваться в помещении.

