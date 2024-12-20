"Известия": ГОСТ на подарок для новорожденных разработали в России

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Роскачество разработало проект стандарта на набор для новорожденных, который региональные власти дарят родителям, сообщает газета "Известия".

Новый ГОСТ планируют утвердить уже к середине 2025 года. Согласно документу, в подарок могут входить детские вещи и аксессуары, а также предметы ухода за малышами от нуля до шести месяцев.

В частности, подарок сможет включать в себя трикотажное белье, клеенки, одеяла, посуду, игрушки, соски и гигиеническую продукцию. Все товары при этом должны быть нейтральных цветов и в отдельной упаковке.

Уточняется, что вся продукция из набора должна быть произведена на тех предприятиях, которые работают в этом же регионе. Новый стандарт предполагает, что все товары должны быть безопасными и качественными – это должно подтверждаться сопроводительными документами.

Власти региона смогут формировать набор по двум сценариям: базовый – из списка рекомендуемых товаров, либо альтернативный – когда родители сами выбирают необходимую им продукцию. Во втором случае власти также могут подарить семье подарочные сертификаты либо купоны на скидку.

Подарок должны выдать семье бесплатно при выписке из роддома. В Роскачестве добавили, что ГОСТ станет обязательным для регионов, закупающих такие комплекты у производителей и поставщиков в рамках госзакупок.

В России также хотят изменить стандарт медпомощи детям при ожирении с 1 января следующего года. Теперь дети будут проходить консультацию диетолога, а также им будет назначен прием у оториноларинголога. Список допустимых операций для более серьезных случаев ожирения был расширен.

Кроме того, депутаты предложили запретить продажу детской косметики в РФ. По мнению парламентариев, детская косметика негативно влияет на неокрепшую психику несовершеннолетних, формирует искаженные представления о красоте и, вероятно, подталкивает детей к преждевременному ведению взрослой жизни.