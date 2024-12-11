Минздрав РФ предложил изменить стандарт медпомощи детям при ожирении

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В России хотят изменить стандарт медпомощи детям при ожирении с 1 января следующего года. Проект разместили на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа министерства здравоохранения РФ "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при ожирении (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)", разработан с целью совершенствования оказания медицинской помощи детям при ожирении", – отмечается в документе.

Теперь дети будут проходить консультацию диетолога, а также им будет назначен прием у оториноларинголога. Список допустимых операций для более серьезных случаев ожирения был расширен: добавлены бандажирование желудка, резекция и гастрошунтирование.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, как не набрать лишний вес зимой. По ее словам, контроль потребляемых калорий, физическая активность и достаточное количество сна помогут в этом.

Белковые продукты нужны употреблять в первую половину дня, поэтому на ужин есть их не рекомендуется. Вечером лучше отдать предпочтение фруктам, салатам, овощному рагу или супу.

