Диетолог Тараско перечислила важные советы для сохранения фигуры и здоровья зимой

Холод и короткий световой день отражаются не только на настроении, но и на самочувствии. Как питаться, чтобы поддержать организм зимой и не набрать лишних килограммов, рассказала диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью Анастасия Тараско в программе "Доктор 24".

Как зима влияет на аппетит

По словам Анастасии Тараско, в зимнее время организм тратит много энергии, чтобы поддержать температуру тела, поэтому ему хочется больше разнообразной еды. Помимо этого, на самочувствие и метаболизм влияет короткий световой день.





Анастасия Тараско диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью Мы больше хотим спать, больше синтезируется мелатонина. Этот гормон косвенно влияет на повышение аппетита. Короткий световой день также отрицательно сказывается на настроении, так как снижается уровень серотонина – гормона "радости" и "счастья". И некоторые люди по привычке пытаются компенсировать это с помощью еды.

Также зимой мы мало времени проводим на свежем воздухе, а недостаток солнца приводит к дефициту витамина D.

Какие продукты правильно утолят голод

Восполнить витамин D зимой поможет печень трески. Также в ней содержатся элементы А и Е. Однако стоит помнить, что этот продукт достаточно жирный и соленый, поэтому его нужно есть в небольших количествах в сочетании с крупами или овощами.

Еще один важный продукт – капуста. Она богата витаминами группы В, С, магнием и клетчаткой.





Анастасия Тараско диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью Мой фаворит – квашеная капуста. Добавляйте ее как гарнир или в салат на регулярной основе, так как это отличный источник клетчатки, витамина С и пробиотиков, которые очень нужны для здорового пищеварения – и они же будут помогать в борьбе с вирусами и бактериями, то есть поддерживать иммунитет.

Стоит включить в рацион и сложные углеводы: крупы и макароны из цельнозерновой муки. Например, овсянка на завтрак обеспечит организм энергией на длительное время, а также поможет контролировать аппетит. В кашу можно добавить ягоды и сухофрукты. При этом зимой особенно полезны бананы, так как они содержат триптофан – предшественник гормона "счастья".

Кроме того, важно придерживаться питьевого режима, чтобы избежать сухости кожи и сохранить хорошее самочувствие. Зимой организму необходимо больше жидкости из-за пересушенного воздуха в помещениях, поэтому нужно регулярно пить чистую воду, морсы или чай без сахара, заключила диетолог.