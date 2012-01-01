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28 ноября, 18:30

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Диетолог Тараско перечислила важные советы для сохранения фигуры и здоровья зимой

Компенсируем правильно: как питаться в зимнее время

Холод и короткий световой день отражаются не только на настроении, но и на самочувствии. Как питаться, чтобы поддержать организм зимой и не набрать лишних килограммов, рассказала диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью Анастасия Тараско в программе "Доктор 24".

Как зима влияет на аппетит

Фото: 123RF/ximagination

По словам Анастасии Тараско, в зимнее время организм тратит много энергии, чтобы поддержать температуру тела, поэтому ему хочется больше разнообразной еды. Помимо этого, на самочувствие и метаболизм влияет короткий световой день.

Мы больше хотим спать, больше синтезируется мелатонина. Этот гормон косвенно влияет на повышение аппетита. Короткий световой день также отрицательно сказывается на настроении, так как снижается уровень серотонина – гормона "радости" и "счастья". И некоторые люди по привычке пытаются компенсировать это с помощью еды.
Анастасия Тараско
диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью

Также зимой мы мало времени проводим на свежем воздухе, а недостаток солнца приводит к дефициту витамина D.

Какие продукты правильно утолят голод

Фото: 123RF/lenyvavsha

Восполнить витамин D зимой поможет печень трески. Также в ней содержатся элементы А и Е. Однако стоит помнить, что этот продукт достаточно жирный и соленый, поэтому его нужно есть в небольших количествах в сочетании с крупами или овощами.

Еще один важный продукт – капуста. Она богата витаминами группы В, С, магнием и клетчаткой.

Мой фаворит – квашеная капуста. Добавляйте ее как гарнир или в салат на регулярной основе, так как это отличный источник клетчатки, витамина С и пробиотиков, которые очень нужны для здорового пищеварения – и они же будут помогать в борьбе с вирусами и бактериями, то есть поддерживать иммунитет.
Анастасия Тараско
диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью

Стоит включить в рацион и сложные углеводы: крупы и макароны из цельнозерновой муки. Например, овсянка на завтрак обеспечит организм энергией на длительное время, а также поможет контролировать аппетит. В кашу можно добавить ягоды и сухофрукты. При этом зимой особенно полезны бананы, так как они содержат триптофан – предшественник гормона "счастья".

Кроме того, важно придерживаться питьевого режима, чтобы избежать сухости кожи и сохранить хорошее самочувствие. Зимой организму необходимо больше жидкости из-за пересушенного воздуха в помещениях, поэтому нужно регулярно пить чистую воду, морсы или чай без сахара, заключила диетолог.

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