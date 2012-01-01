Диетолог Тараско перечислила важные советы для сохранения фигуры и здоровья зимой

Холод и короткий световой день отражаются не только на настроении, но и на самочувствии. Как питаться, чтобы поддержать организм зимой и не набрать лишних килограммов, рассказала диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью Анастасия Тараско в программе "Доктор 24".
Как зима влияет на аппетит
По словам Анастасии Тараско, в зимнее время организм тратит много энергии, чтобы поддержать температуру тела, поэтому ему хочется больше разнообразной еды. Помимо этого, на самочувствие и метаболизм влияет короткий световой день.
Также зимой мы мало времени проводим на свежем воздухе, а недостаток солнца приводит к дефициту витамина D.
Какие продукты правильно утолят голод
Восполнить витамин D зимой поможет печень трески. Также в ней содержатся элементы А и Е. Однако стоит помнить, что этот продукт достаточно жирный и соленый, поэтому его нужно есть в небольших количествах в сочетании с крупами или овощами.
Еще один важный продукт – капуста. Она богата витаминами группы В, С, магнием и клетчаткой.
Стоит включить в рацион и сложные углеводы: крупы и макароны из цельнозерновой муки. Например, овсянка на завтрак обеспечит организм энергией на длительное время, а также поможет контролировать аппетит. В кашу можно добавить ягоды и сухофрукты. При этом зимой особенно полезны бананы, так как они содержат триптофан – предшественник гормона "счастья".
Кроме того, важно придерживаться питьевого режима, чтобы избежать сухости кожи и сохранить хорошее самочувствие. Зимой организму необходимо больше жидкости из-за пересушенного воздуха в помещениях, поэтому нужно регулярно пить чистую воду, морсы или чай без сахара, заключила диетолог.