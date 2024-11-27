Профессор Аметов: спорт является эффективным способом превратить плохой жир в хороший

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Физическая активность является эффективным способом превратить плохой жир в хороший. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на заведующего кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного образования Минздрава России, профессора Александра Аметова.

"Метаболически здоровое ожирение <...> является временным состоянием. Оно спустя какое-то время переходит в метаболическое нездоровье со всеми его неблагоприятными исходами. Одно из исследований показало, что за 10 лет наблюдений из 916 метаболически здоровых пациентов 50% перешли в категорию нездоровых", – подчеркнул профессор.

Аметов отметил, что подобных последствий возможно избежать, научившись переводить плохой жир в хороший.

Эксперт заметил, что в занятиях спортом важно не количество потерянных калорий, а то, что в ответ на физическую нагрузку мышечная ткань начинает производить ряд биологически активных веществ, способствующих процессу перехода плохого жира в хороший.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, как не набрать лишний вес зимой. По ее словам, контроль потребляемых калорий, физическая активность и достаточное количество сна помогут не набрать лишние килограммы.

