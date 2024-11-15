Врач Серяков: ожирение повышает риск развития колоректального рака на 50%

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У мужчин среднего и пожилого возраста с избыточным весом риски развития рака кишечника повышены на 50%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-онколога Александра Серякова.

Врач отметил, что людям с ожирением особенно важно следить за некоторыми моментами. Прежде всего стоит обратить внимание на хроническое воспаление, которое может быть вызвано особыми веществами – цитокинами, которые обычно в избытке в жировой ткани полных людей. Накапливаясь в организме, они способны спровоцировать воспалительные процессы в кишечнике, а также создать "благоприятную среду" для развития опухолей.

Также на зарождение онкопроцесса могут повлиять нарушения обмена веществ, связанные с лишним весом. В первую очередь, по мнению Серякова, опасен сахарный диабет. Из-за повышенного уровня глюкозы в крови, который вызывает данная болезнь, могут начаться мутации в разных жизненно важных органах, включая кишечник.

"Связь между избыточным весом и раком толстого кишечника может прослеживаться также на гормональном уровне. Дело в том, что жировая ткань здорового человека вырабатывает ряд гормонов (адипокины и гуанилин), которые защищают организм от многих заболеваний, а кроме того, постоянно участвуют в обновлении здоровых клеток слизистой оболочки кишечника. Ожирение провоцирует острый дефицит гормонов-защитников и создает условия для повреждения слизистой кишечника и роста раковой опухоли", – подчеркнул врач.

Поэтому Серяков рекомендует как можно скорее начать сбалансированно питаться, чтобы сбросить лишний вес, способный усугубить проблемы со здоровьем. Кроме того, онколог отметил важность своевременного обследования. По его словам, колоректальный рак хорошо поддается лечению на ранней стадии, обнаружить же его помогает колоноскопия. В целях профилактики начинать проходить данное обследование стоит с 40 лет с интервалом в 3–4 года, если же в семье уже были случаи рака, то стоит начать делать колоноскопию раньше.

Ранее сообщалось, что выявляемость онкологических заболеваний в России пришла в норму после пандемии. Рост обнаружения новых случаев составил 8% по сравнению с 2021 годом. В более чем 60% случаев при этом злокачественные новообразования выявляются на первой-второй стадиях заболевания. Также наблюдается хорошая динамика по удельному весу больных, состоящих на учете более пяти лет, что напрямую связано с более эффективными результатами лечения и реабилитации.