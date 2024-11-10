Онколог Каприн: выявляемость онкологических заболеваний в РФ увеличилась

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Выявляемость онкологических заболеваний в России пришла в норму после пандемии. Рост обнаружения новых случаев составил 8% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.

В более чем 60% случаев при этом злокачественные новообразования выявляются на первой–второй стадиях заболевания. Также наблюдается хорошая динамика по удельному весу больных, состоящих на учете более пяти лет, что напрямую связано с более эффективными результатами лечения и реабилитации.

По словам Каприна, благодаря пандемии в стране развилась система телеконсультаций и телекоммуникаций в медицине – врачам стало легче общаться между собой.

В России также зафиксирован рост заболеваемости раком шейки матки. Как пояснил Каприн, такая тенденция обусловлена более вольной половой жизнью, уменьшением количества заключенных браков и сменой половых партнеров.

При этом в ряде случаев патология развивается годами – 4, 5 или 7 лет. То же самое касается и эрозии шейки матки, которая впоследствии перетекает в онкологию.