Рак легких и простаты стали самыми распространенными типами онкологии у российских мужчин

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Рак легких и простаты – наиболее распространенные типы злокачественных новообразований среди российских мужчин, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Оба типа заболевания составляют больше 23% диагнозов. При этом около 15% приходится на опухоли пищеварительной системы и рак кожи, более 5% – на злокачественные опухоли почек, поджелудочной железы, печени и желчных протоков.

Отмечается, что статистика заболеваемости раком среди мужского населения России заметно выше, чем среди женского, с возрастом же риски увеличиваются в три раза.

Кроме того, российские мужчины хуже осведомлены об онкозаболеваниях, а также значительно позже обращаются за медпомощью. Врачи же рекомендуют проходить ежегодное обследование всем мужчинам старше 40 лет даже при отсутствии каких-либо симптомов. В том числе, по мнению специалистов, необходимо каждый год сдавать биохимический анализ крови, анализ крови на ПСА, проводить флюорографию для курящих мужчин или мужчин старше 50 лет, а также оценивать уровень гемоглобина.

Ранее онколог и гематолог Мэрилин Нортон рассказала, что боль в спине может оказаться симптомом рака. По словам врача, в случае возникновения таких симптомов, как кашель, боль в груди и одышка, а также кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости, необходимо как можно скорее обратиться к терапевту.