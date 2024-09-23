Онколог Сулиманов: плотные узлы в груди могут быть симптомом рака

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Первыми признаками рака груди женщины могут считать водянистые выделения из сосков, а также плотные узлы в молочной железе, которые не вызывают боли при пальпации, но могут достигать более 5 сантиметров в диаметре, сообщил врач-онколог Магомед Сулиманов в беседе с "Газетой.ру".

По его словам, различают панцирный, диффузорный и узловой виды рака молочной железы. Панцирный рак молочной железы – наиболее редкая форма этого заболевания. При ней кожа вокруг соска сморщивается и покрывается плотной коркой, как панцирем. Сама молочная железа уплотняется и уменьшается в размерах. Метастазы при панцирном раке поражают прежде всего лимфатические узлы.

Также кожа в области ареолы и соска уплотняется и стягивается, образуя "апельсиновую корку". Диффузные опухоли сопровождаются втяжением соска и появлением множественных изъязвлений на коже. Кожный покров груди воспаляется и краснеет, а сама грудь заметно меняется внешне.

Кроме того, развитие раковой опухоли часто сопровождается увеличением лимфоузлов в подмышечной области. Пациентка может сама заметить это и прощупать во время самообследования молочных желез.

При диффузорном раке злокачественные новообразования могут распространяться по всей площади железы без четких границ, что усложняет лечение и повышает риск метастазирования, рассказал Сулиманов.

При этом, по его словам, самой распространенной формой рака молочной железы врачи считают узловую. На обследовании у пациенток обнаруживают плотные узлы в молочной железе, размеры которых могут варьироваться от 1 до 5 сантиметров и более.

Специалист подчеркнул, что рак молочной железы может развиться у любой женщины. Несмотря на серьезность заболевания, оно успешно лечится, если вовремя обратиться к врачу онкологу-маммологу и пройти обследование.

В целях профилактики женщинам рекомендуется проводить самостоятельное обследование груди. Для этого нужно встать сначала с опущенными, а затем с поднятыми руками и сравнить обе стороны. При этом важно обращать внимание на любые изменения кожи в области груди. Также можно провести осмотр лежа. Нужно ощупывать грудь круговыми движениями от соска к периферии, уделяя внимание подмышечной зоне. Выделения из соска, даже незначительные, могут быть тревожным признаком и требуют особого внимания.

Врач также порекомендовал всем женщинам независимо от возраста регулярно проходить обследования в медицинских центрах. Девушкам и молодым женщинам достаточно сделать УЗИ молочных желез, а женщинам 40 лет и старше – МРТ или маммографию. Эти обследования помогут выявить патологии, включая небольшие опухоли до 2–5 сантиметров, а также кальцинаты (отложения солей кальция в тканях молочной железы), которые могут свидетельствовать о начале онкологического процесса.

Процедуры лучше проводить с 5-го по 12-й день менструального цикла. В это время молочные железы не напряжены и менее чувствительны к воздействию рентген-лучей.

Ранее онколог и гематолог Мэрилин Нортон рассказала, что боль в спине может оказаться симптомом рака. По словам врача, в случае возникновения на фоне боли в спине таких симптомов, как кашель, боль в груди и одышка, а также кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости, необходимо как можно скорее обратиться к терапевту.