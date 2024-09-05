Московские врачи спасли пациентку из Воронежа с редчайшим видом рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Хирургам онкологического центра Блохина удалось спасти пациентку из Воронежа, у которой обнаружили редчайшую форму рака. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на онкоцентр.

Московские врачи диагностировали у Натальи псевдомиксому. Данный вид рака считается редким, он встречается у одного из миллиона пациентов. Единственным шансом на спасение в данном случае была сложнейшая операция.

Всего операция Натальи продлилась 13 часов. За это время врачи удаляли все раковые клетки. После хирургического вмешательства женщине провели гипертермическую химиотерапию.

Через три месяца после операции у Натальи случился рецидив. Понадобилась повторная операция, которая оказалась еще сложнее и дольше первой, однако она прошла успешно, рассказали в центре Блохина. Сейчас пациентка восстанавливается и уже чувствует себя намного лучше.

Ранее кардиохирурги НИИ имени Склифосовского удалили крупное образование из сердца 41-летней пациентки. Сложная операция прошла в два этапа. Сначала врачи полностью удалили новообразование из сердца, затем восстановили функцию трехстворчатого клапана, который работал неправильно из-за огромных размеров опухоли.