Онколог Елена Самышина рассказала о важности ранней диагностики заболеваний

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На фабрике "РотФронт" прошла лекция для сотрудников "Возможности столичной медицины в области ранней диагностики профессиональных заболеваний, важность проведения ежегодной диспансеризации и профосмотра". В рамках встречи врач-онколог, главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина рассказала о важности диспансеризации.

Как объяснила Елена Самышина, сегодня в системе здравоохранения повышенное внимание уделяют выявлению онкологических заболеваний. Дело в том, что рак лучше обнаружить как можно раньше – тогда он легче поддается лечению.

"Мы не зря постоянно призываем: пользуйтесь возможностями столичной медицины – не забывайте проходить бесплатную диспансеризацию в поликлиниках!" – заявила онколог.

Она добавила, что для ранней диагностики полезен и самоосмотр. Поводом для беспокойства могут быть постоянная усталость и сонливость, изменение цвета кожи, увеличение лимфоузлов.

"Обращайте внимание на родинки – если они изменили форму и цвет, срочно обращайтесь к врачу. Еще один важный показатель – состояние полости рта: любые язвочки или изменение цвета языка должны быть поводом отправиться к специалисту. То же самое с молочной железой. При малейших подозрениях – срочно бегите в поликлинику", – предупредила Самышина.

Вместе с Самышиной к работникам фабрики приехал ее заместитель Алексей Смышляев, который на практике продемонстрировал важность диспансеризации. Всем желающим он предложил пройти исследование щитовидной железы при помощи портативного аппарата УЗИ. В результате некоторым из тех, кто прошел процедуру, порекомендовали обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что треть случаев онкозаболеваний в Москве выявляют на нулевой и ранней стадиях. Прием граждан ведут в четырех высокопотоковых эндоцентрах. За время работы в них провели почти 600 тысяч исследований. В результате удалось выявить свыше семи тысяч случаев онкологии, более двух тысяч из них – в самом начале болезни.