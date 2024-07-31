Онколог Нортон: необъяснимая боль в спине может быть симптомом рака

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Онкологические заболевания на ранних стадиях могут сопровождаться некоторыми необычными симптомами. Одним из них может стать боль в спине, рассказала онколог и гематолог Мэрилин Нортон.

"Боль в спине – это не тот симптом, который мы обычно видим до того, как кому-то ставят диагноз рака", – цитирует врача телеканал "360", ссылаясь на газету The Mirror.

По ее словам, медики зачастую не относят жалобы пациентов на боль в спине к числу признаков развития рака. Нередко внимание на этот симптом не обращают и сами больные, поскольку считают, что испытывали это состояние всегда.

В связи с этим онколог рекомендовала пациентам всегда указывать врачу на наличие такой проблемы. Она подчеркнула, что делать это особенно важно, если боль усиливается.

Нортон также перечислила типы онкологических заболеваний, которые могут стать причиной возникновения боли в спине. В их числе она назвала опухоли матки, почек, простаты, яичек, легких и молочной железы, а также спинного мозга.

По словам врача, в случае возникновения на фоне боли в спине таких симптомов, как кашель, боль в груди и одышка, а также кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости, необходимо как можно скорее обратиться к терапевту.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что ограничение жирной и соленой пищи может сократить риски развития рака. По его словам, человеку стоит регулярно употреблять разную зелень и овощи. Также он посоветовал отказаться от алкоголя и сигарет.