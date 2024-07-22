Терапевт Родригес: даже маленькая родинка может переродиться в злокачественную

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Любая, даже ровная родинка, может трансформироваться в злокачественную. Их большое количество прямо пропорционально высокой вероятности столкнуться с проблемой, поэтому за ними надо следить, предупредил терапевт Артур Родригес.

По его словам, злокачественные родинки отличаются от других по размеру, цвету и форме. Так, если человеку при осмотре вдруг не понравилась какая-либо родинка, необходимо идти к врачу-дерматологу.

"Также нужно обратить внимание на появление новых родинок", – цитирует терапевта "Доктор 24".

Появление более 10 новых родинок за год также считается поводом показаться специалисту, подчеркнул Родригес. При этом самостоятельно можно использовать дерматоскоп – это инструмент, которым пользуются терапевты, врачи общей практики и дерматологи. Он поможет провести первичный осмотр и оценить состояние родинки.

Если же при осмотре человек увидел неровные края у родинки, ее рост или же кровоточивость – необходимо срочно идти в больницу, заявил терапевт. Так как все вышеперечисленное является симптомами злокачественного образования.

Кроме того, с осторожностью стоит относиться к родинкам, которые постоянно трутся о часы, брюки, подмышки и другие зоны.

В свою очередь, в качестве профилактики превращения доброкачественной родинки в злокачественную врач посоветовал меньше находиться под прямыми солнечными лучами, использовать солнцезащитный крем и носить головной убор.

Между тем дерматолог рассказал, как справиться с симптомами атопического дерматита, который характеризуюется сухой и раздраженной кожей, а также сильным зудом. Чтобы не допустить обострения болезни или справиться с ее симптомами, следует принимать душ с маслом или специальным гелем и использовать эмолент с простым составом, рекомендовал врач.