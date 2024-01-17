Дерматолог рассказала, как справиться с симптомами атопического дерматита

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Около 10% мирового населения страдают от атопического дерматита, характеризующегося сухой и раздраженной кожей, а также сильным зудом. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-дерматолога Татьяну Кузьмину.

Заболевание, по словам специалиста, является хроническим и не передается окружающим. Диагностика атопического дерматита осуществляется после обращения пациента, осмотра и сбора анамнеза. Вылечить такой дерматит окончательно нельзя, однако можно добиться его полной и длительной ремиссии.

Чтобы не допустить обострения болезни или справиться с ее симптомами, следует принимать душ с маслом или специальным гелем и использовать эмолент с простым составом, рекомендовала Кузьмина. Наносить последний нужно не менее трех раз в день.

Более того, в период обострения атопического дерматита врач посоветовала спать в пижаме с длинным рукавом, носочках и перчатках из хлопка, а также коротко подстричь ногти. Столкнувшимся с заболеванием также необходимо ограничить водные процедуры до десяти минут в день и отказаться от спиртосодержащих средств гигиены.

В случае обнаружения симптомов атопического дерматита Кузьмина рекомендовала обратиться к врачу.

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"Доктор 24": "дерматит"