Россиянам рассказали, как избежать аллергии при проведении влажной уборки

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Не заработать аллергию при уборке можно благодаря использованию минимального количества современной бытовой химии, которая часто содержит агрессивные химические компоненты, сообщает News.ru со ссылкой на химика Татьяну Дроганову.

Речь идет о фосфатах, поверхностно-активных веществах, ацетоне, аммиаке, отбеливателе и абразивах. По словам эксперта, они способны вызвать приступы астмы и раздражение слизистых. В качестве альтернативы можно выбрать уксус, подсолнечное масло и соду.

Вместе с этим моющие средства могут стать причиной кожной и респираторной аллергии. Средства вызывают раздражение и воспаление слизистых оболочек, сыпь на коже, затруднение дыхания и многое другое. Если говорить о столовом уксусе, то его следует развести в низкой концентрации. Дроганова рассказала, что он может очистить поверхность без разводов.

"Натуральными средствами можно отчистить и напольные покрытия, например ковер. Разведите уксус с водой в пропорции 1:10, добавьте одну чайную ложку поваренной соли, нанесите на губку и ототрите грязь. Или смешайте соду с газированной минеральной водой до образования пасты, нанесите на ковер и пропылесосьте", – поделилась эксперт.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог "ИНВИТРО-Воронеж" Людмила Маховая рассказала, что главными рисками для аллергиков летом являются цветение, сезонные фрукты и укусы насекомых. По ее мнению, людям, которые сталкиваются с появлением покраснений, зуда и бугристости на коже из-за воздействия солнца, необходимо ограничить время на свежем воздухе с 11:00 до 20:00.

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