Врач рассказала, на пыльцу каких растений проявляется аллергия в июне

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Пыльца может находиться в воздухе не только во время цветения растений, но и до конца лета. Об этом сообщает RT со ссылкой на кандидата медицинских наук Екатерину Демьяновскую.

"Сезонная аллергия, или поллиноз, встречается примерно у каждого пятого человека на Земле. Симптомы поллиноза: насморк, слезотечение, кашель, усталость, которые можно легко спутать с проявлениями ОРВИ. Однако при инфекции они пройдут в среднем за пять-семь дней и чаще всего сопровождаются лихорадкой", – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что в июне в России начинают цвести такие злаковые растения и луговые травы, как пшеница, рожь, пырея, овсяница и тимофеевка. По словам специалиста, аллергию также могут вызвать деревья. В их список вошли ольха, ива, тополь, дуб, ясень, сосна, липа, осина и яблоня.

"Полностью избавиться от симптомов поллиноза можно, только если совсем не контактировать с аллергеном. Для этого многие уезжают на время цветения в другие регионы, где нет растений, которые вызывают у них аллергическую реакцию", – объяснила она.

Врач также порекомендовала в период цветения оставаться дома, проводить влажную уборку, пользоваться воздухоочистителем и проветривать помещение. Кроме того, на улице стоит надевать солнцезащитные очки.

Демьяновская добавила, что при сезонной аллергии можно пройти лечение, которое поможет побороть симптомы.

Ранее аллерголог-иммунолог Анастасия Браун рассказала, что тополиный пух не является аллергеном сам по себе, но может переносить аллергены других цветущих трав. По ее словам, симптомы аллергической реакции, возникающие при контакте с пухом, могут появиться только у тех, кто уже знает о своей аллергии. Также они грозят тем, у кого в начальной стадии реакция на цветение злаковых трав.

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