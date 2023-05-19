Эксперт рассказал, что не стоит есть при аллергии на пыльцу

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Растительные белки являются аллергенами, вызывающими патологическую реакцию у чувствительных к пыльце людей. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что похожие по строению вещества могут находиться в фруктах, ягодах и зерновых продуктах, в результате поллиноз может стать причиной пищевой аллергии.

"В состав разных растений могут входить похожие по структуре белки. При поллинозе триггером служит пыльца, а дальше это переходит уже в пищевую аллергию, которая может проявляться вне зависимости от того, есть основной аллерген или нет", – объяснил Болибок.

Самой частой перекрестной аллергией является пыльца березы и персики или яблоки, при аллергии на пыльцу злаковых трав не редко бывает перекрестная реакция на злаковые продукты, поделился эксперт.

Выражаться перекрестная аллергия, по мнению врача, может по-разному, иногда пищевая аллергия даже сильнее, чем на та, что на пыльцу.

"А есть люди, которые вообще не реагируют на яблоки, хотя чувствительны к цветению березы. Есть те, кто страдает от аллергии на пыльцу березы и при этом реагирует практически на все фрукты и ягоды. Кто-то при перекрестной аллергии может употреблять термически обработанные продукты: например, свежее яблоко человек съесть не может, но может съесть повидло", – привел примеры иммунолог.

Если пациента удастся вылечить от основной аллергии, то перекрестная тоже исчезнет, отметил эксперт. Болибок заявил, что поэтому важно установить, какой аллерген является ведущим.

Врач добавил, что ухудшать любую аллергическую реакцию могут бобовые продукты, так как они содержат много гистамина, который усиливает воспалительную реакцию.

"Если аллергик употребляет продукты с высоким содержанием гистамина, у него может снизиться порог чувствительности, и он будет реагировать на совершенно незначительные доли аллергенов, которые иначе не вызывали бы у него никакой реакции", – сказал Болибок.

Ранее аллерголог-иммунолог Евгений Варламов перечислил самые аллергенные продукты для детей. В список вошли красная рыба, орехи, цитрусовые и экзотические фрукты, земляника, клубника, малина, черная смородина и ежевика.

До этого главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин порекомендовал аллергикам в период цветения отказаться от сигарет и алкоголя, особенно от пива и красного вина, так как они содержат гистамины и сульфиты, усиливающие симптомы поллиноза. В свою очередь, курение провоцирует риниты и дерматиты.