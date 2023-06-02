Врач напомнила, что тополиный пух не является аллергеном

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Тополиный пух не является аллергеном сам по себе, но может переносить аллергены других цветущих трав. Аллергия на пух – очень редкое явление. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аллерголога-иммунолога Анастасию Браун.

Эксперт рассказала, что симптомы аллергической реакции, возникающие при контакте с пухом, могут появиться только у тех, кто уже знает о своей аллергии. Также они грозят тем, у кого в начальной стадии реакция на цветение злаковых трав. Она добавила, что иногда реакция на тополиный пух связана с чувствительной слизистой, а не с аллергией.

Браун напомнила, что признаками аллергической реакции являются зуд глаз, ощущение сухости, песка в них, заложенность носа или водянистость, которая чередуется с чиханием. Из-за насморка могут появляться покраснения вокруг мочек. При бронхиальной астме возникает кашель с хрипами или мокротой, удушье. Но, отметила иммунолог, это не всегда связано с аллергией на тополиный пух.

К методам самопомощи Браун отнесла корректировку жизнедеятельности. Она посоветовала как можно чаще проводить влажную уборку, проветривать помещение после дождя или вечером, когда нет ветра, по возвращении домой менять одежду и принимать душ, поставить сетки на окна, чтобы не попадала пыльца, приобрести воздухоочистители с фильтрами.

Эксперт также упомянула, что при выходе на улицу стоит собирать длинные волосы, надевать солнцезащитные очки, можно купить в аптеке специальные фильтры и спреи, которые создают пленку на слизистой. Также аллергики могут принимать лекарственные препараты.

Браун заметила, что симптомы аллергии на пух похожи на начальных этапах на ОРВИ. Но аллергику будет становиться хуже на улице или в определенные сезоны. При простуде сначала появляется температура, а через несколько дней – заболевание носоглотки.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что растительные белки являются аллергенами, вызывающими патологическую реакцию у чувствительных к пыльце людей. Так, похожие по строению вещества могут находиться в фруктах, ягодах и зерновых продуктах, в результате поллиноз может стать причиной пищевой аллергии.

До этого главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин порекомендовал аллергикам в период цветения отказаться от сигарет и алкоголя, особенно от пива и красного вина, так как они содержат гистамины и сульфиты, усиливающие симптомы поллиноза. В свою очередь, курение провоцирует риниты и дерматиты.

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