11:02Общество
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться из-за кабачков
Фото: depositphotos/studioM
Употребление кабачков может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, приготовленные кабачки содержат мягкую клетчатку. Но даже она может усугубить ситуацию при определенных заболеваниях.
"Также жареные кабачки нежелательно есть при панкреатите и холецистите, иначе возникнет обострение", – заключила эксперт.
Ранее были названы группы людей, которым не рекомендуется употреблять баклажаны. В частности, речь идет о тех, кто страдает от аутоиммунных заболеваний, например кишечника или суставов. Дело в том, что пасленовые, к которым относятся баклажаны, способны поддерживать в организме воспалительные процессы.
Также отказаться от этого продукта нужно тем, у кого на него есть аллергия. Еще одна группа – люди с диагнозом "дивертикулит кишечника" (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике), поскольку семена баклажанов могут спровоцировать обострение недуга.
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