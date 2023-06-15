Врач рассказала, какие болезни могут обостриться из-за кабачков

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Употребление кабачков может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, приготовленные кабачки содержат мягкую клетчатку. Но даже она может усугубить ситуацию при определенных заболеваниях.





Елена Соломатина врач-диетолог Клетчатка, пусть даже самая нежная, которая есть в кабачках, все равно будет делать легкий пилинг, проходя по желудочно-кишечному тракту. Если есть повреждение, рана, попробуйте по ней провести мочалкой, даже самой нежной. Это будет боль и обострение. Поэтому при язве желудка и двенадцатиперстной кишки кабачки убираются из рациона.

"Также жареные кабачки нежелательно есть при панкреатите и холецистите, иначе возникнет обострение", – заключила эксперт.

Ранее были названы группы людей, которым не рекомендуется употреблять баклажаны. В частности, речь идет о тех, кто страдает от аутоиммунных заболеваний, например кишечника или суставов. Дело в том, что пасленовые, к которым относятся баклажаны, способны поддерживать в организме воспалительные процессы.

Также отказаться от этого продукта нужно тем, у кого на него есть аллергия. Еще одна группа – люди с диагнозом "дивертикулит кишечника" (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике), поскольку семена баклажанов могут спровоцировать обострение недуга.

