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Диетолог рассказала, кому нельзя есть баклажаны

"Вызовут обострение": кому нельзя есть баклажаны
обществоедаэксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Употребление баклажанов необходимо минимизировать людям с аутоиммунными заболеваниями. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. При наличии аллергии или дивертикулита от них лучше отказаться вовсе.

По словам эксперта, любые пасленовые поддерживают воспалительные процессы в организме. Если есть их регулярно, эти процессы могут усилиться, предупредила диетолог.

"Баклажаны на регулярной основе нельзя есть людям с аутоиммунными проблемами, особенно при их обострении. Это аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания суставов и кишечника. И, безусловно, нельзя употреблять тем людям, которые имеют аллергию на этот продукт", – рассказала специалист.

Нельзя есть и тем, кто страдает дивертикулитом кишечника, потому что маленькие семена могут попасть на участок дивертикула и поддержат воспалительный процесс на уровне кишечника и вызовут обострение.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому не стоит есть кабачки. По его словам, отказаться от употребления этого овоща следует при гастрите, колите и любых других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Все дело в том, что кабачках содержится клетчатка, которая при наличии этих заболеваний может негативно сказаться на здоровье.

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