Врач рассказала, для кого авокадо является запрещенным продуктом

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Авокадо не рекомендуется употреблять при наличии индивидуальной непереносимости и аллергии на него. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Есть люди с индивидуальной непереносимостью этого продукта. Она встречается не так часто, но это бывает. Таким людям авокадо есть не рекомендуется. Иначе он будет поддерживать уже имеющиеся воспалительные процессы в организме.

Также стоит помнить, что авокадо способен вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. "Если вдруг появился ответ в виде отека, зуда и других реакций организма, то надо авокадо просто исключить методом вычисления. Или можно сдать анализ на пищевые аллергены, чтобы вычленить именно этот продукт среди остального своего питания", – отметила Королева.

При этом в целом для большинства людей авокадо может принести только пользу. "Он имеет в составе полезные жиры растительного происхождения, жирорастворимые витамины A, E, белок и небольшое количество углеводов. Это сытный продукт, который можно использовать для полезного завтрака или перекуса", – заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в определенных ситуациях употребление баклажанов способно навредить организму. В частности, существует риск обострения хронического гастрита и язвы желудка на фоне большого количества клетчатки с грубыми волокнами в этом продукте. Кроме того, там присутствует вещество насунин. Оно имеет антиоксидантные свойства и очищает клетки от излишков железа. Для здоровых людей это не является проблемой. Однако насторожиться следует тем, кто страдает от железодефицита в организме.

