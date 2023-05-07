Врач предупредил о неожиданной опасности апельсинового сока

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Апельсиновый сок ускоряет старение организма и может способствовать развитию возрастных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"В отличие от самих апельсинов, апельсиновый сок вреден. Он ускоряет старение, делает более вероятным развитие сахарного диабета, атеросклероза и других возрастных заболеваний. В частности, гипертонии, некоторых опухолей", – перечисляет эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Апельсиновый сок богат фруктозой и, в отличие от целого апельсина, беден пищевыми волокнами. Они просто отжимаются при приготовлении напитка, не попадая в организм. Без пищевых волокон всасывание фруктозы идет слишком быстро, что нарушает обмен веществ и делает возможным все перечисленные ранее возрастные болезни.

Специалист посоветовал отдавать предпочтение целому фрукту, а не соку. "Апельсин богат биоактивными веществами, флавоноидами и пищевыми волокнами, особенно растворимыми, класса пектины. Все это как раз, наоборот, замедляет процессы старения, развития атеросклероза, а также поддерживает кишечную микрофлору", – заключил Гинзбург.

Ранее россиянам рассказали, что наиболее полезным соком среди прочих считается гранатовый. По словам кандидата медицинских наук, врача превентивной интегративной медицины, диетолога Риммы Мойсенко, в этом напитке присутствует много антиоксидантов и антоцианов. Он благотворно воздействует на работу кишечника, иммунную систему и помогает при лечении железодефицитной анемии.

