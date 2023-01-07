Врач назвала самый полезный сок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат медицинских наук, врач превентивной интегративной медицины, диетолог Римма Мойсенко рассказала, что самым полезным соком является гранатовый. Такой напиток укрепляет иммунитет и помогает справиться с усталостью, отметила она.

Выжатый из плодов граната сок содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов. Он также улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа.

"В результате у человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии. Кроме того, в гранатовом соке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, пусть и в небольшом количестве", – сказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Также гранатовый сок помогает в лечении железодефицитной анемии, продолжила Мойсенко. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа.

Диетолог посоветовала готовить гранатовый сок самостоятельно, чтобы получить от него максимум пользы. При этом напиток необходимо разбавить водой и выпить в течение получаса после приготовления.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала Москве 24, что регулярное употребление граната поможет защитить от простуды и онкологических заболеваний.



Эксперты рассказали, как выбрать гранатовый сок

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