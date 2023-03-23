Диетолог назвала лучший сок для пожилых людей

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Вишневый сок считается самым полезным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Вишня содержит много антиоксидантов. Чем ярче продукт, тем больше в нем пигментов, антиоксидантов, которые защищают наши клетки от разрушения, старения. Еще вишня понижает уровень сахара в крови", – пояснила эксперт.

Возрастная категория граждан часто страдает от нарушений, связанных со сном. Вишневый сок поможет улучшить ночной отдых, говорит диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Вишня содержит натуральный мелатонин (гормон сна. – Прим. ред.), и если пить вишневый сок по вечерам, то человек будет хорошо засыпать без всяких снотворных.

Вишневый сок рекомендуется употреблять за час до сна. "Пить надо через трубочку, потому что кислоты все-таки могут повреждать зубную эмаль", – отметила Соломатина.

Лучше всего делать сок самостоятельно. Можно использовать как свежие ягоды, так и шоковой заморозки. "Хорошо, если это сок, сделанный своими руками. Потому что в коробочку могут добавить какие-то стабилизаторы, красители, ароматизаторы, чтобы вишней пахло", – предупредила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог При шоковой заморозке сама вишня собирается в момент наибольшего накопления питательных веществ. Поэтому она содержит порой гораздо больше пользы, чем свежая привезенная.

Ранее россиян предупредили, что газировка считается самым опасным напитком для возрастной категории граждан. Она резко повышает уровень сахара в крови и приводит к набору лишних килограммов. Помимо того, такой напиток способствует выведению кальция из организма. Это в свою очередь повышает риск переломов.



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