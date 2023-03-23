23 марта, 19:09Общество
Диетолог назвала лучший сок для пожилых людей
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Daniel Karmann
Вишневый сок считается самым полезным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Вишня содержит много антиоксидантов. Чем ярче продукт, тем больше в нем пигментов, антиоксидантов, которые защищают наши клетки от разрушения, старения. Еще вишня понижает уровень сахара в крови", – пояснила эксперт.
Возрастная категория граждан часто страдает от нарушений, связанных со сном. Вишневый сок поможет улучшить ночной отдых, говорит диетолог.
Вишневый сок рекомендуется употреблять за час до сна. "Пить надо через трубочку, потому что кислоты все-таки могут повреждать зубную эмаль", – отметила Соломатина.
Лучше всего делать сок самостоятельно. Можно использовать как свежие ягоды, так и шоковой заморозки. "Хорошо, если это сок, сделанный своими руками. Потому что в коробочку могут добавить какие-то стабилизаторы, красители, ароматизаторы, чтобы вишней пахло", – предупредила эксперт.
Ранее россиян предупредили, что газировка считается самым опасным напитком для возрастной категории граждан. Она резко повышает уровень сахара в крови и приводит к набору лишних килограммов. Помимо того, такой напиток способствует выведению кальция из организма. Это в свою очередь повышает риск переломов.
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