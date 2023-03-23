Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 19:09

Общество

Диетолог назвала лучший сок для пожилых людей

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Daniel Karmann

Вишневый сок считается самым полезным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Вишня содержит много антиоксидантов. Чем ярче продукт, тем больше в нем пигментов, антиоксидантов, которые защищают наши клетки от разрушения, старения. Еще вишня понижает уровень сахара в крови", – пояснила эксперт.

Возрастная категория граждан часто страдает от нарушений, связанных со сном. Вишневый сок поможет улучшить ночной отдых, говорит диетолог.

Вишня содержит натуральный мелатонин (гормон сна. – Прим. ред.), и если пить вишневый сок по вечерам, то человек будет хорошо засыпать без всяких снотворных.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Вишневый сок рекомендуется употреблять за час до сна. "Пить надо через трубочку, потому что кислоты все-таки могут повреждать зубную эмаль", – отметила Соломатина.

Лучше всего делать сок самостоятельно. Можно использовать как свежие ягоды, так и шоковой заморозки. "Хорошо, если это сок, сделанный своими руками. Потому что в коробочку могут добавить какие-то стабилизаторы, красители, ароматизаторы, чтобы вишней пахло", – предупредила эксперт.

При шоковой заморозке сама вишня собирается в момент наибольшего накопления питательных веществ. Поэтому она содержит порой гораздо больше пользы, чем свежая привезенная.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Ранее россиян предупредили, что газировка считается самым опасным напитком для возрастной категории граждан. Она резко повышает уровень сахара в крови и приводит к набору лишних килограммов. Помимо того, такой напиток способствует выведению кальция из организма. Это в свою очередь повышает риск переломов.

Читайте также

Медведева Светлана

обществоэксклюзив

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика