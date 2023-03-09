Диетолог назвала самый опасный напиток для гипертоников

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Соленая минеральная вода является самым опасным напитком для гипертоников. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Неблагоприятно на гипертоника будут влиять напитки с добавлением соли. То есть соленая минеральная вода может задерживать жидкость и поднимать артериальное давление", – предупредила специалист.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Повышение давления у гипертоника – это еще большая нагрузка на сосуды и сердце. Это может приводить к развитию гипертонического криза, повышать риск инсультов и инфарктов.

Также гипертоникам не рекомендуется употреблять различные рассолы, добавила Русакова.

"Есть данные, что зеленый чай в больших количествах у некоторых людей может вызвать повышение артериального давления. Также и употребление кофе. Но такая реакция на напитки может быть не у всех лиц", – заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, можно ли гипертоникам пить кофе. По словам специалиста, если давление у человека находится в пределах нормы и не подскакивает после напитка, то его можно употреблять. Если же кофе оказывает негативное воздействие, то необходимо принять меры. Например, уменьшить дозу напитка или использовать декаф-сорта.



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