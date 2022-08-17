Врач рассказала, что нельзя делать при высоком давлении

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При высоком давлении нельзя употреблять алкоголь, курить, игнорировать свое состояние, а также злоупотреблять гипотензивными препаратами. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По словам специалиста, алкоголь при повышенном давлении может привести к расширению сосудов, а затем – к их спазму. "Потом это может привести к дальнейшему повышению давления и ухудшению кровоснабжения жизненно важных органов: сердца, почек, головного мозга", – предупредила врач.
Самое же опасное – это бездействие, сказала специалист. "Людям, которые страдают гипертонической болезнью, ни в коем случае нельзя терять время. Если давление поднялось, нужно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут его снизить", – подчеркнула она.
При этом, если давление поднялось сильно, самостоятельно превышать рекомендуемую дозировку не нужно.
Если же давление не снижать, может случиться острое нарушение кровообращения, которое в дальнейшем приведет к ухудшению качества жизни, инвалидности или даже летальному исходу, добавила терапевт.
В случае, если под рукой нет гипотензивных средств или давление не снижается даже после лекарств, Романенко посоветовала вызвать скорую помощь.
Ранее россиянам посоветовали немедленно вызвать скорую помощь, когда давление подскакивает выше 180. Врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, что подобная ситуация может представлять угрозу для жизни. Такое высокое давление необходимо снижать, подчеркнул специалист.
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