Врач назвала идеальную диету для гипертоников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в разговоре с Москвой 24 посоветовала страдающим от гипертонии людям пить больше воды и употреблять продукты с содержанием калия, а также витаминов группы B.

По словам эксперта, при гипертонической болезни каждому пациенту нужно индивидуально подбирать рацион, потому что, как правило, помимо этого недуга, у человека могут наблюдаться и другие проблемы со здоровьем, например избыточный вес, ожирение или сахарный диабет.

Тем не менее существуют общие рекомендации, которые касаются поддержания тонуса сосудов. В первую очередь специалист советует обратить внимание на продукты с содержанием калия.

"Можно обратить внимание на бананы. Я бы рекомендовала не есть их в максимально созревшем виде, то есть тогда, когда уже появляются черные прожилки, а употреблять в слегка желтоватом виде. Тогда крахмал, который находится в этом банане, не будет вредить углеводному обмену, весу, если у пациентов с гипертонической болезнью есть такая проблема", – объясняет эндокринолог.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Это сухофрукты, фрукты, овощи, орехи. Как правило, они являются источниками микроэлементов и витаминов группы B, которые тоже нужны для поддержания тонуса сосудов.

Кроме того, важно контролировать потребление соли, подчеркнула эксперт. По ее словам, острая, соленая и копченая еда запускает выработку повышенного количества эндорфинов – гормонов счастья.

"Это вкусная пища, но тем не менее эти продукты будут заставлять организм накапливать жидкость. А у человека, который страдает гипертонической болезнью, и так очень тяжело идут лимфатические процессы. Есть задержка жидкости, и еще больше это будет усугубляться, ситуация с тонусом сосудов и давление будет плохо поддаваться контролю", – предупреждает Лазуренко.

Имеет значение и жидкость, которую человек пьет в течение дня. Идеально, если это будет простая вода. Можно пить и некрепкий чай, отвары ромашки с мятой и мелиссой. При этом от тонизирующих напитков, таких как крепкий чай и кофе, лучше отказаться, поскольку они возбуждают центральную нервную систему и усиливают кровоснабжение, говорит эксперт.

Вместе с тем необходимо не только правильно питаться, но и вести активный образ жизни, указала Лазуренко.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Можно начать с банальной ходьбы и потихоньку увеличивать количество минут, которые человек ходит. Начиная с 15 минут, потом полчаса, потом 40 минут. Ориентироваться не на цифры частоты сердечных сокращений, на пульс, а на собственное дыхание. По тому, как человек дышит, будет понятно, как он воспринимает нагрузку. Дыхание должно быть свободное, не затрудненное, он спокойно может ответить по телефону, что он делает.

Ранее россиян предупредили, что на состоянии сосудов может негативно сказываться избыток холестерина. Его много в таких продуктах, как жирный творог, молоко и куриные крылья. Также навредить сердечно-сосудистой системе способно злоупотребление сахаром и мучными продуктами.

