Врач назвала идеальную диету для гипертоников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в разговоре с Москвой 24 посоветовала страдающим от гипертонии людям пить больше воды и употреблять продукты с содержанием калия, а также витаминов группы B.
По словам эксперта, при гипертонической болезни каждому пациенту нужно индивидуально подбирать рацион, потому что, как правило, помимо этого недуга, у человека могут наблюдаться и другие проблемы со здоровьем, например избыточный вес, ожирение или сахарный диабет.
Тем не менее существуют общие рекомендации, которые касаются поддержания тонуса сосудов. В первую очередь специалист советует обратить внимание на продукты с содержанием калия.
"Можно обратить внимание на бананы. Я бы рекомендовала не есть их в максимально созревшем виде, то есть тогда, когда уже появляются черные прожилки, а употреблять в слегка желтоватом виде. Тогда крахмал, который находится в этом банане, не будет вредить углеводному обмену, весу, если у пациентов с гипертонической болезнью есть такая проблема", – объясняет эндокринолог.
Кроме того, важно контролировать потребление соли, подчеркнула эксперт. По ее словам, острая, соленая и копченая еда запускает выработку повышенного количества эндорфинов – гормонов счастья.
"Это вкусная пища, но тем не менее эти продукты будут заставлять организм накапливать жидкость. А у человека, который страдает гипертонической болезнью, и так очень тяжело идут лимфатические процессы. Есть задержка жидкости, и еще больше это будет усугубляться, ситуация с тонусом сосудов и давление будет плохо поддаваться контролю", – предупреждает Лазуренко.
Имеет значение и жидкость, которую человек пьет в течение дня. Идеально, если это будет простая вода. Можно пить и некрепкий чай, отвары ромашки с мятой и мелиссой. При этом от тонизирующих напитков, таких как крепкий чай и кофе, лучше отказаться, поскольку они возбуждают центральную нервную систему и усиливают кровоснабжение, говорит эксперт.
Вместе с тем необходимо не только правильно питаться, но и вести активный образ жизни, указала Лазуренко.
Ранее россиян предупредили, что на состоянии сосудов может негативно сказываться избыток холестерина. Его много в таких продуктах, как жирный творог, молоко и куриные крылья. Также навредить сердечно-сосудистой системе способно злоупотребление сахаром и мучными продуктами.
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