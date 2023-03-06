Диетолог объяснил, можно ли гипертоникам пить кофе

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Гипертоникам можно пить кофе, если их давление находится в пределах нормы и не повышается после употребления тонизирующего напитка. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Про кофе известно, что он повышает артериальное давление. В то же время такой эффект наблюдается далеко не у всех. У многих гипертоников, может даже у большей части, которые принимают соответствующие препараты, кофе не влияет на давление.

Чтобы определить, как меняется давление, диетолог посоветовал измерить его до употребления тонизирующего напитка и через 20–30 минут после. "Если напиток влияет на давление, то надо уменьшать дозу кофе или использовать, например, какие-то сорта декаф, то есть с уменьшенным количеством кофеина", – говорит Гинзбург.

Вместе с тем эксперт не советует употреблять кофе, если у человека уже высокое давление. "При повышенных цифрах однозначно не стоит принимать ничего тонизирующего, надо лечить это давление", – подчеркнул эксперт.

Ранее были названы главные ошибки при употреблении кофе. В частности, его не стоит пить натощак. В противном случае кофе способен вызывать раздражение стенок желудка. Кроме того, если ежедневно выпивать больше трех чашек, то у организма может произойти привыкание. Также следует помнить, что злоупотребление кофе способно привести к аритмии.



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