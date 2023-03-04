Нутрициолог назвала главные ошибки при употреблении кофе

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При употреблении больше трех чашек кофе в день может возникнуть привыкание к напитку и чувство усталости без него. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

"Есть исследование, которое показывает, что у 30% людей на физическом уровне возникает привыкание к кофеину. Если они перестают пить кофе, их начинает буквально потряхивать", – рассказала специалист.

Еще один признак зависимости: без этого напитка пропадает чувство бодрости, отметила нутрициолог. Кроме того, большое количество выпитого кофе может вызвать аритмию, предупредила Панова.





Ольга Панова нутрициолог Такая нагрузка не нужна, потому что сердце не железное. Если не можете без кофе, то для здоровья оптимальный вариант – две чашки в день.

Еще одна ошибка – употреблять напиток натощак, что приводит к раздражению стенок желудка.

"Плюс у нас вырабатывается кортизол – гормон стресса. Кофе на голодный желудок мешает выработке серотонина", – объяснила нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".

Также напиток утяжеляют добавки, обратила внимание специалист. "В американо – 30 килокалорий, но если пить его с молоком, то уже 60. Когда мы употребляем напиток с сахаром, то показатель увеличивается до 100 килокалорий", – объяснила Панова.

Кроме того, специалист рекомендовала не пить кофе с сиропами. По ее словам, в них также содержится большое количество сахара. Его наличие мешает выработке коллагена, из-за чего возникают морщины и серый цвет лица, заключила нутрициолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала, вреден ли кофе для печени. По ее словам, напиток может препятствовать развитию онкологических заболеваний. При этом эксперт призвала не ждать от кофе лечебного эффекта.

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