Врач рассказала о влиянии кофе на печень

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Специалисты опровергли утверждения о том, что кофе вреден для печени. Без опасений можно употреблять до четырех чашек напитка в день. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.

"К кофе у врачей больше претензий нет (в том, что касается его влияния на печень. – Прим. ред.), мы пациентам разрешаем его пить в таких количествах", – подчеркнула специалист.

По ее словам, кофе даже может препятствовать развитию онкологических заболеваний, в том числе печени. Эксперт пояснила, что употребление напитка стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток.

При этом Марченко призвала не ждать от кофе лечебного эффекта.

Ранее врачи рассказали, что употреблять подгоревшие продукты опасно для здоровья. Одна из экспертов рассказала, что при готовке на высоких температурах происходит термическое разложение меланоидинов с образованием акриламида.

Это химическое вещество опасно для здоровья человека, поэтому подгоревшие блюда лучше целиком выбрасывать.



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