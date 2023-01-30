Диетолог рассказала, какие продукты опасно есть при варикозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сладкие, соленые продукты и трансжиры приводят к повышенному тромбообразованию, поэтому при варикозе их лучше не употреблять. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Трансжиры – это любые жареные блюда. Жарка на масле достаточно быстро образует трансжиры и сгущает кровь. Это всякие булочки, печенье, чипсы, пирожки, сухарики и прочее, где есть маргарин, где есть какой-то кулинарный жир", – объясняет специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Нужно отказаться от всего, что содержит много сахара. Это все задерживает жидкость. Любой продукт, содержащий сахар, будет препятствовать нормальному току крови.

Задерживать жидкость и сгущать кровь также способны любые соленые продукты. Поэтому их тоже лучше не употреблять. Отказаться стоит и от полуфабрикатов, в которых содержатся скрытые сахар и соль. Это соусы, блины, любой фастфуд и колбаса, заключила врач.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева дала рекомендации по питанию людям, страдающим от варикозного расширения вен. По ее словам, таким пациентам следует включать в свое меню продукты, где присутствуют витамины C, PP и омега-3 жирные кислоты. В частности, речь идет про цитрусовые, капусту, яблоки, томаты, болгарский перец и чеснок. Кроме того, Королева советует обратить внимание на орехи и нежирные виды рыбы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!