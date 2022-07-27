Кардиолог рассказал, что нельзя делать при варикозе

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Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в разговоре с Москвой 24 посоветовал не поднимать тяжести, не париться в бане и с осторожностью летать на самолете при варикозе.
Кроме того, при наличии варикозной болезни опасно путешествовать на самолете, так как можно спровоцировать тромбоз. Поэтому перед полетом специалист рекомендует обязательно надевать компрессионные чулки.
Как правило, варикоз вен нижних конечностей передается по наследству. После обнаружения этого заболевания кардиолог советует посещать врача, чтобы контролировать состояние вен.
"В одних случаях удается просто провести лазерную коагуляцию вен. В других случаях требуется перевязка, а в третьем случае вены надо удалять. Надо обязательно показаться сосудистому хирургу, и если он найдет, что есть прямые показания для операции, значит, надо прооперироваться", – заключил Серебрянский.
Ранее хирург-флеболог ГКБ № 1 имени Пирогова Армен Авакян рассказал, что для людей, страдающих от варикоза, попытки загореть на солнце несут смертельную опасность. Дело в том, что при таком досуге происходит нагрев венозной стенки. Как результат, возникает восполнение, которое чревато тромбофлебитом. Последний в свою очередь может перейти в тромбоз глубоких вен.
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