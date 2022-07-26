Врач предупредил об опасности пребывания на солнце при варикозе

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Пребывание на солнце в попытках загореть может быть опасным для людей с варикозом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал хирург-флеболог ГКБ № 1 имени Пирогова Армен Авакян.

"Таким людям нельзя лежать, загорать под солнцем – венозная стенка нагревается, это приводит к воспалению, а воспаление – это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным", – пояснил он.

По его словам, страдающим варикозом людям следует прикрывать ноги, если они хотят позагорать. В то же время лето в принципе является временем, когда о ногах следует заботиться особо тщательно, отмечает специалист. Дело в том, что в теплую погоду замедляется кровообращение.

При появлении венозных сеточек, несмотря на то что они являются больше косметическим дефектом и легко устраняются, следует обратиться к врачу. Важно выяснить причину их возникновения и вовремя предпринять необходимые меры, в противном случае они могут превратиться в варикозные вены.

Ранее в НМИЦ кардиохирургии Минздрава РФ предупредили об опасности заболевания COVID-19 при варикозе. В таких случаях коронавирус может спровоцировать тромбоэмболию и венозные тромбозы. Чтобы это предотвратить, пациенты по согласованию с врачом принимают антикоагулянты.

