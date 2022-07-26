Врач предупредил об опасности пребывания на солнце при варикозе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пребывание на солнце в попытках загореть может быть опасным для людей с варикозом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал хирург-флеболог ГКБ № 1 имени Пирогова Армен Авакян.
"Таким людям нельзя лежать, загорать под солнцем – венозная стенка нагревается, это приводит к воспалению, а воспаление – это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным", – пояснил он.
По его словам, страдающим варикозом людям следует прикрывать ноги, если они хотят позагорать. В то же время лето в принципе является временем, когда о ногах следует заботиться особо тщательно, отмечает специалист. Дело в том, что в теплую погоду замедляется кровообращение.
При появлении венозных сеточек, несмотря на то что они являются больше косметическим дефектом и легко устраняются, следует обратиться к врачу. Важно выяснить причину их возникновения и вовремя предпринять необходимые меры, в противном случае они могут превратиться в варикозные вены.
Ранее в НМИЦ кардиохирургии Минздрава РФ предупредили об опасности заболевания COVID-19 при варикозе. В таких случаях коронавирус может спровоцировать тромбоэмболию и венозные тромбозы. Чтобы это предотвратить, пациенты по согласованию с врачом принимают антикоагулянты.
Эксперты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: