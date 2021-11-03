Эксперт Минздрава предупредила об опасности коронавируса при варикозе

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Россиян предупредили об опасности заболевания коронавирусом при варикозе. Об этом рассказала директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова в интервью ТАСС.
Как пояснила эксперт, совокупность заболеваний может спровоцировать тромбоэмболию и венозные тромбозы.
"Такие пациенты по согласованию с врачом принимают антикоагулянты, и у нас в стране зарегистрированы абсолютно все виды антикоагулянтов, более того, они все доступны по программам льготного лекарственного обеспечения", – сообщила Голухова.
Она также допустила, что коронавирус может вызвать у человека появление варикоза.
"Коронавирус может все", – заявила специалист.
Отмечается, что Минздрав включает пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в группу риска по заболеваемости. Это обусловлено тем, что у таких граждан имеется повышенный риск тяжелого течения коронавируса и госпитализации.
Ранее группа ученых выявила механизмы воздействия коронавируса на организм человека, которые могут приводить к тяжелым нарушениям слуха. Было установлено, что COVID-19 способен проникать в клетки тела не только в легких, но и в мозге, в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Также потерю слуха может спровоцировать появление частиц коронавируса в тканях внутреннего уха человека.
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