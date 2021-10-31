Эксперт Роспотребнадзора назвала особенности постковидного синдрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала главные факторы постковидного синдрома, передает РИА Новости.
"В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти", – рассказала эксперт.
По словам Руженцовой, у переболевших коронавирусом также отмечается снижение когнитивных функций. Кроме того, высока вероятность нарушений слуха и желудочно-кишечных расстройств, а также поражения сердца и развитие восприимчивости к другим инфекциям.
Специалист предупредила, что ковидный синдром может развиваться даже на фоне коронавируса в легкой форме. Вместе с тем, Руженцова добавила, что чаще всего тяжелое течение COVID-19 провоцирует более продолжительные и выраженные симптомы постковидного синдрома.
Ранее представитель научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора предупредила о возможном преждевременном облысении после коронавируса. Болезнь может сказаться также и на эндокринной системе.
За девять месяцев от коронавируса умерло более 250 тысяч россиян
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