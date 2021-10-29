Врач объяснила, как лечить нарушения памяти после COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что из-за возникших проблем с памятью после перенесенного COVID-19 следует обратиться к врачу. Особенно это касается людей старше 50 лет.

Ранее врач-невролог "СМ-Клиники" Надежда Бояринова заявила, что коронавирус может повреждать структуры головного мозга и вызывать проблемы со сном и тревожные расстройства, сообщает газета "Известия". По словам эксперта, попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы, вирус может напрямую повреждать структуры головного мозга: лимбическую систему, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), постковидный синдром проявляется в очень разнообразных формах, которые наблюдаются при затяжном течении болезни. Среди них: спутанность сознания, нарушение когнитивных функций, общее утомление.

Бояринова добавила, что COVID-19 является длительно воздействующим источником стресса. Он приводит к снижению настроения, повышенной тревожности, что снижает память и другие познавательные функции.

"Как правило когнитивные проблемы, проблемы с обучением, восприятием, памятью – это прямое следствие поражения мозга. Оно проходит через несколько месяцев так же, как и налаживается обоняние, потому что и то и другое – поражение нервов", – объяснила Чернышова.

Однако иногда ожидание улучшений может, наоборот, сделать только хуже. Особенно это касается пожилых людей, которые перенесли коронавирус.

"У них потеря памяти после может быть началом другого процесса, например болезни Альцгеймера или другой проблемы, связанной со старческой потерей памяти. Иногда можно списывать это на нарушения после COVID-19. На самом деле так совпало, коронавирус просто ускорил начало этого заболевания", – объяснила она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Но в этом случае обязательно нужно обратиться к неврологу, который занимается именно проблемами памяти, пройти специальную диагностику. По тому, как человек отвечает, можно понять, какое именно у него нарушение памяти. Тогда врач назначит необходимое лечение, которое поможет восстановиться.

Она добавила, что развитие той же болезни Альцгеймера сейчас можно затормозить при помощи специальных препаратов. "Чем быстрее начнется лечение, тем большую часть памяти удастся сохранить", – сказала эксперт.

Чернышова предостерегла от самостоятельных назначений препаратов, а также от походов на МРТ. "Его не надо делать самостоятельно, потому что бывает несколько разных режимов. Выбрать правильный, если это будет нужно сделать, поможет врач", – подчеркнула терапевт.

Если же с проблемами в памяти столкнулись молодые люди, то первое время необязательно обращаться к специалистам – все может наладиться само.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если же молодые люди переболели легко, а памяти вообще нет, в таких случаях лучше проконсультироваться независимо от возраста. Если это выходит за какие-то рамки, не соответствует тяжести перенесенного заболевания или даже усугубляется и не проходит месяцами.

Ранее заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что проблемы с памятью часто встречаются у пациентов во время и после перенесенного коронавируса. По ее словам, чаще всего речь идет о когнитивных нарушениях: снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и совершать различные обдуманные действия.

По ее словам, уровень нарушений определяется изменениями у человека до заболевания и тяжестью перенесенного COVID-19. При этом вакцинация существенно снижает вероятность подобных проявлений, подытожила Руженцова.

